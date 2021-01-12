Бывшая жена Аршавина прячет лицо из-за аутоиммунного заболевания

У бывшей жены Андрея Аршавина, Алисы Казьминой, появились проблемы со здоровьем. 38-летняя женщина вот уже пять месяцев борется с тяжелым недугом. Алису поддерживают мама и дети. Возможно, она ждала хоть какой-то весточки от бывшего супруга, но пока Аршавин хранит молчание.

На опубликованных в сети фото Алиса прячет лицо. Сама многодетная мама признается, что ей сделали операцию, в ходе которой покромсали ее красивое лицо. Сейчас Алисе несладко, ведь она даже не знает, насколько быстро может излечиться, и ее угнетает неопределенность.

Поклонники переживает за Алису, хотя точно не могут сказать, что именно с ней произошло. Некоторые предполагают, что Алисе сделали неудачно пластическую операцию. По некоторым данным, женщина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Она опасается, что может повторить судьбу Юлии Началовой.

По словам Алисы, даже лучшие доктора не могут с полной определенностью сказать, что именно с ней происходит. Экс-супруга футболиста признается, что она морально страдает и чувствует себя опустошенной, пишет kp.ru .

Но в любом случае Алиса продолжит бороться за свою жизнь, так как она нужна своим детям. Между тем скандальный блогер Лена Миро заявила, что Казьмина сделала себе пластику.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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