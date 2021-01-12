Бизнесу Петербурга грозит поствирусный передел

Вчера, 19:45

Александр Зуев

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Бизнесу Петербурга грозит поствирусный передел

Арендаторы в Петербурге намерены забирать за долги бизнес — кафе, гостиницы и другие заведения, которые пострадали от кризиса. Основателю сети пивных Kwakinn Владимиру Постниченко не удалось договориться с арендодателем, поэтому в конце прошлого года он закрыл заведение в торговом центре Миллер Центр. Владелец площадей не согласился снизить арендную плату. Как компенсацию задолженности предложил отдать 51% заведения. Владимир Постниченко считает, что владелец площадей  вел себя по схеме рейдерского захвата.

Между тем адвокат, руководитель проектов адвокатского бюро Прайм Эдвайс Олег Ганюшин отмечает, что корпоративные документы компании возможно структурировать таким образом, что передача 51% долей в организации не будет означать полной передачи контроля кредитору. Но в реалиях российского бизнеса предложение забрать 51% долей всегда предполагает намерение получить полный контроль над деятельностью организации. 

Отдать 51% в компании означает ее потерять, но на это стоит пойти, если считать такое решение одним из инструментов, чтобы спасти бизнес. Доля 51% означает, что создатель не будет иметь главенствующего слова. 

В случае конфликта арендатор выбирает самый понятный путь — закрыться и убежать от кредитора, но с рестораном это всегда сложнее, так как при открытии арендатор помещения делает большие инвестиции, поэтому закрыть заведение и убежать в этом случае гораздо сложнее.

Как отмечает исполнительный директор «НП Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков, когда рынок падает, находятся те, кто хочет на более выгодных условиях зайти в бизнес. В одних случаях это может быть рыночная сделка, а в других - шантаж, пишет dp.ru.

Секретарь Межрегионального координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова упомянула схему, которую практиковали в прошлом году владельцы помещений, занятых мини-отелями. Они выдавливали арендаторов и начинали предоставлять  услуги сами. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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