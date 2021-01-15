Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

Сегодня, 11:30

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Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 15 января заявил о внедрении COVID-паспортов для украинцев. После массовой вакцинации, которую предполагается начать в феврале 2020 года, украинцы будут получать специальную отметку в «паспортах» о ее прохождении.

Максим Степанов отметил, что в таком «паспорте», который может иметь вид приложения, QR-кода или смарт-карты, будут содержаться вся информация о вакцинации каждого конкретного гражданина и проведенных им тестов на коронавирус.


«Мы достигли определенных соглашений со странами, которые производят вакцины от COVID-19. Я думаю, что массовую вакцинацию мы начнем в феврале, который наступит уже через две недели. Паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане ЕС, их будут получать и граждане Украины», - заявил министр здравоохранения Украины в эфире телеканала «Украина 24». 

Примечательно, что сразу после выхода заявления от Максима Степанова украинские пользователи соцсетей массово начали критиковать намерение украинского правительства, называя такую инициативу «чипированием» и нарушением прав человека.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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