Мордашов предрек катастрофу для России от экономической изоляции

Вчера, 19:55

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Мордашов предрек катастрофу для России от экономической изоляции

Российский предприниматель и управленец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов предрек возможную катастрофу для России в случае отказа от внешней торговли. По словам миллиардера, возврат к экономической изоляции и запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики минимум вдвое, что будет «полным крахом», передает «РБК».

В ходе выступления на Гайдаровском форуме владелец «Северстали» указал, что Россия по-прежнему сильно зависима от уровня внешнеэкономических связей, и снижение объемов экспорта и импорта почти наполовину истощит российский бюджет.


«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, и мы просто физически встанем. Это будет небывалый по своему объему кризис», - сообщил Алексей Мордашов. 

Предприниматель указал, что особенно опасно «прикрывать» товарообмен таких отраслей, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия — ведь в таком случае у России фактически полностью исчезнет возможность пополнять бюджет за счет экспорта.

«Почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. Решение сократить объемы реализации товаров указанных категорий я бы назвал катастрофическим», - добавил бизнесмен.

 Мордашов отметил, что считает автаркию — экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот — полностью невозможной для России даже несмотря на необходимость стимуляции внутреннего рынка.

«Крайне важно быть разумными, регулируя рынок. Важно не навредить регулированию экспортно-импортных связей, взвешивая все последствия», - подытожил Алексей Мордашов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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