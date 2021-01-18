Золото превышает доллары в российских резервах: правительство делает упор на дедолларизацию

Впервые в резервах России больше золота, чем долларов США. Об этом свидетельствует отчет Центрального банка России.

То, что объемы золота в резервах растут, свидетельствует о дальнейшем курсе на дедолларизацию. О необходимости уйти от долларовой зависимости ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Он сделал дедолларизацию ключевой политикой РФ, поскольку это, по его словам, снизит зависимости российской экономики от доллара США в условиях жестких санкций.

По состоянию на 30 июня 2020 года резерв ЦБ РФ включал 23% золота. Об этом сообщает Bloomberg. Доля доллара США в резервах упала до 22% с более чем 40% в 2018 году. Около трети накопленных активов приходится на евро. До 12% резерва составляют китайские юани.





Эксперты отмечают, что рост цен на золото в период с июня 2019 года по июнь 2020 года поспособствовал увеличению его в запасах. К тому же, ЦБ РФ приобрел золота на 4,3 млрд долларов за этот период.

Закупив золота более чем на 40 млрд долларов, Россия стала крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. В таких объемах РФ приобретала золото впервые за последние пять лет. В ЦБ рост объемов закупки золота объяснили необходимостью простимулировать горнодобывающие компании и банки больше экспортировать и ввозить иностранную валюту в страну.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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