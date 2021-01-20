В США придумали, чем ответить на гиперзвуковую угрозу РФ и Китаю

Агентство противоракетной обороны США (MDA) и компания L3Harris Technologies заключили контракт, который предполагает создание умеющего отслеживать гиперзвуковое оружие спутника. По данным СМИ, сумма соглашения оценивается в 121 миллион долларов.

В соответствии с заключенным договором, L3Harris обязуется создать прототип космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS). Низкоорбитальная группировка таких спутников должна будет обнаруживать гиперзвуковые ракеты и направлять в центр указания по их поражению.

Спутники, согласно планам ведомства, залатают брешь в противоракетной обороне США, о которой известно всем. Речь об отслеживании гиперзвуковых объектов. Их гораздо сложнее засечь посредством инфракрасных датчиков, размещенных на геостационарной орбите, нежели традиционные баллистические ракеты.

Известно, что РФ и Китай активно разрабатывают гиперзвуковые ракеты и опережают США в этом плане. Учитывая реальность угрозы, Вашингтон был обеспокоен невозможностью не только ответить, но и отследить ее.

Похоже, что в США все-таки придумали, чем ответить России и Китаю на гиперзвуковую угрозу с их стороны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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