Школьникам Подмосковья поставлен предварительный диагноз

Сегодня, 13:40

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Школьникам Подмосковья поставлен предварительный диагноз

Родители учеников школы Подмосковья обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие своих детей. В региональном Министерстве образования сообщают 96 случаях обращений. На сегодняшний день проводится проверка массового заболевания учеников.

Отметим, что школьникам из Электростали стало плохо вечером 19 января. Точный диагноз пока не поставлен, но врачи отметили, что у всех пациентов есть схожие симптомы.

Со слов родителей ясно, что после школы у детей началась рвота, а уже на следующий день поднялась температура. Заметим, что большинство заболевших не посещают школьную столовую. Питание в столовые поставляет ООО «КП Экопродукт». По данному факту прокуратура уже проводит проверку.

Стоит отметить, что такая вспышка заболевания может не иметь отношения к работе столовой. Существует большая вероятность того, что ученики школы № 5 Электростали могли заразиться инфекцией серии рота- и норовируса. Как отмечают эксперты, это одна из самых частных причин рвоты и диареи у детей.  Примечательно, что такой вирус может содержаться в водопроводной воде и на различных поверхностях, начиная от продуктов и заканчивая дверными ручками.

На сегодняшний день в школе работают специалисты, которые производят забор анализов у работников образовательного учреждения и заболевших школьников. Проведена дополнительная санитарная обработка.

Напомним, что ротавирус» — инфекционное заболевание пищеварительной системы. Однако, помимо кишечных симптомов, этот вирус имеет еще и респираторные: высокая температура, которую сложно «сбить», покраснение горла, заложенность носа. Такое заболевание тяжелее переносится детьми. При этом бактерии передаются контактно-бытовым путем, поэтому быстро распространяются в школах, детских садах, спортивных секциях.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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