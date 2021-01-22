The Drive: разведка США допустила просчет с российскими ракетами

Сегодня, 17:00

Анна Лисова

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The Drive: разведка США допустила просчет с российскими ракетами

Аналитики американского издания The Drive рассказали о просчетах военного руководства США касательно возможностей современного ракетного вооружения РФ.

Ранее эксперт воздушно-космической разведки ВВС США представил публичный доклад о ракетных угрозах, стоящих перед страной. Основная угроза, отмечал автор доклада, исходит от Китая, Ирана, Северной Кореи и России. 

Но, отмечают эксперты, данные, указанные в докладе, не соответствуют действительности. Авторы The Drive обратили внимание на то, что последнее издание публичного отчета NASIC было выпущено еще в 2017 году, потому актуальность доклада, основанного на устаревших данных, уже утеряна. Американские аналитики выявили в нем немало ошибок и неточностей. 

Так, с момента публикации доклада в открытом доступе РФ создала новое сверхоружие. Речь идет в том числе и о гиперзвуковых ракетах, о которых в 2018 году сообщил президент РФ Владимир Путин. Москва также провела модернизацию своей стратегической ядерной триады. 

Немало вопросов у экспертов возникло и касательно комплекса стратегического назначения РС-26 «Рубеж». В разведке США заявляют, что этот комплекс все еще разрабатывается. Но при этом несколько источников сообщили, что Москва отказалась от реализации данного проекта в 2018 году. 

Непонятна ситуация и с ракетами Х-102. Американские эксперты считают, что они приняты на вооружение, но в докладе NASIC об этом нет ни слова. 

Еще одна неточность в докладе касается ракет «Калибр». В докладе указано, что это возможное ядерное оружие, якобы оно может быть оснащено либо обычной или ядерной боеголовкой. Но о том, что «Калибр» будет нести ядерную боеголовку уже давно подтвердили официально в Москве. 

«Новый доклад ВВС о баллистических и крылатых ракетах не попал в цель», — пишут эксперты The Drive.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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