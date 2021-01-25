The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

Сегодня, 21:55

Анна Лисова

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The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

Аналитики малазийского издания The Star рассказали об идеальных условиях для дедоларизации России и Китая. 

По их мнению, США создали идеальные условия для того, чтобы российская и китайская экономика, а также экономика ЕС сократили зависимость от доллара. 

То, что даже Брюссель решил увеличить использование евро в международных платежах и инвестициях, указывает на стремление ЕС снизить зависимость от внешних финансовых центров и долларовой системы США.

Стоит отметить, что готовы бороться с лидерством США в мировой экономике также Иран и Южная Корея. И смена власти в США не заставила их изменить свое мнение. А ухудшение взаимоотношений США с другими странами за последние годы при руководстве Дональда Трампа заложило фундамент новой тенденции – доллар многие уже не считают самой надежной валютой для инвестиций и накоплений. 

Ситуацию обостряло и то, что США вводили различного рода санкции в отношении многих стран. И уход от доллара позволял им снизить негативное влияние ограничительных мер со стороны Вашингтона. 

К тому же, к примеру, Китай в ответ также предпринимал ограничительные меры. К примеру, Пекин пытается продвигать свою трансграничную межбанковскую платежную систему, деноминированную в юанях. И это вызывает обеспокоенность не только у США, но и ЕС. 

А то, что Китай сумел довольно успешно преодолеть негативные влияния пандемии, и его экономика уже начала восстанавливаться, доказывает умение руководства этой страны действовать в пользу государства, независимо от давления извне. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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