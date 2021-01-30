Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

Сегодня, 14:05

Ольга Громова

0

Image 16+
Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал об охоте, устроенной США за российским оружием. Вашингтон задался целью получить все, что можно, и «разобрать до последнего винтика».

Несколько дней кряду на Западе и в России обсуждается резонансное событие - хищение американскими военными ЗРПК «Панцирь-С1Э». Событие сие произошло еще летом минувшего года в Ливии. Речь идет об установке, которую купили власти ОАЭ, а затем передали ее силам ливийского маршала Халифы Хафтара.

Захваченную технику военные США погрузили на военно-транспортный самолет, который доправил ее на американскую базу «Рамштайн» в Германии.

Захват «Панциря» так бы и остался втайне, если бы недавно об инциденте не рассказала британская газета The Times. 

В Пентагоне знают об этой публикации, но комментировать не спешат. Сама газета сообщила, что американцы вывезли «Панцирь» в Германию, чтобы не допустить попадания оружия в руки террористов, которые могли бы с его помощью сбивать гражданские самолеты. Но на деле все, конечно, понимают, что для Вашингтона - большая удача захватить боеспособное оружие российского производства, и на «Рамштайн» комплекс отправили для изучения.


Андрей Кошкин в интервью телеканалу "360" заявил, что американцы уже давно ведут целенаправленную охоту именно за высокотехнологичным российским оружием.

«Не секрет, что сегодня по многим позициям в сфере обычного вооружения, я уж не говорю о ядерном, США уступают России. А это значит, что они полны решимости восстановить свои позицию лидера», - пояснил эксперт.

Военный эксперт Виктор Баранец убежден, что это была спецоперация.

«Похоже, что это была специальная операция с участием спецназа США. Этот комплекс быстро перебросили на другой аэродром, куда прилетел военный транспортник американский, его туда засунули и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии, где он до сих пор и находится. Там военно-технические специалисты США копаются в нем до сих пор», - растолковал он.

Однако вряд ли американцы смогут выведать секреты - захватили они экспортный вариант комплекса, а такая техника к подобному повороту событий готова. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Обнародован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сегодня, 16:30

Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

Сегодня, 14:05

Эксперты рассказали о преимуществах Японии после захвата Курильских островов

Сегодня, 12:00

Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике

Вчера, 22:45

Военный эксперт заявил, что сценарий войны в Карабахе разрабатывали в НАТО

Вчера, 18:40

Румынским истребителям пришлось защищать американский боевой корабль от Су-30 и Су-34 России

Вчера, 17:30

Эксперты допустили жесткий ответ России на нарушение США конвенции Монтре в Черном море

Вчера, 16:10

Эксперты NI рассказали, как ВВС Германии подрывают боевой потенциал НАТО

Вчера, 14:25

Фарли: США способны выиграть одновременную войну с Россией и с Китаем

Вчера, 11:25

Российский истребитель Су-27 устроил хаос стратегической авиации НАТО в небе над Средиземным морем

Вчера, 10:30

Российские эксперты рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами

Вчера, 10:30

В Японии вознамерились создать ракету, способную нанести удар по России

28-01-2021, 23:35

Эксперты рассказали, какие последствия ждут Индию за покупку у России С-400

28-01-2021, 19:45

Wargonzo: Россия и Турция ведут войну на четырех фронтах

28-01-2021, 15:00

Военный эксперт считает, что НАТО втягивает Россию в гонку вооружений

28-01-2021, 14:20

Китай обещает силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне

27-01-2021, 23:40

Генеральную репетицию войны с США за Тайвань провели в Китае

27-01-2021, 18:40

Business Insider: Советское наследие Москвы до сих пор внушает страх НАТО

27-01-2021, 18:30

Военный эксперт Баранец рассказал, как НАТО душит Европу

27-01-2021, 13:55

Вучич сообщил о начавшейся в мире войне за вакцины от коронавируса

27-01-2021, 12:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров