Эксперт рассказал, как США охотятся за российским оружием

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал об охоте, устроенной США за российским оружием. Вашингтон задался целью получить все, что можно, и «разобрать до последнего винтика».

Несколько дней кряду на Западе и в России обсуждается резонансное событие - хищение американскими военными ЗРПК «Панцирь-С1Э». Событие сие произошло еще летом минувшего года в Ливии. Речь идет об установке, которую купили власти ОАЭ, а затем передали ее силам ливийского маршала Халифы Хафтара.

Захваченную технику военные США погрузили на военно-транспортный самолет, который доправил ее на американскую базу «Рамштайн» в Германии.

Захват «Панциря» так бы и остался втайне, если бы недавно об инциденте не рассказала британская газета The Times.

В Пентагоне знают об этой публикации, но комментировать не спешат. Сама газета сообщила, что американцы вывезли «Панцирь» в Германию, чтобы не допустить попадания оружия в руки террористов, которые могли бы с его помощью сбивать гражданские самолеты. Но на деле все, конечно, понимают, что для Вашингтона - большая удача захватить боеспособное оружие российского производства, и на «Рамштайн» комплекс отправили для изучения.

Андрей Кошкин в интервью телеканалу "360" заявил, что американцы уже давно ведут целенаправленную охоту именно за высокотехнологичным российским оружием.

«Не секрет, что сегодня по многим позициям в сфере обычного вооружения, я уж не говорю о ядерном, США уступают России. А это значит, что они полны решимости восстановить свои позицию лидера», - пояснил эксперт.

Военный эксперт Виктор Баранец убежден, что это была спецоперация.

«Похоже, что это была специальная операция с участием спецназа США. Этот комплекс быстро перебросили на другой аэродром, куда прилетел военный транспортник американский, его туда засунули и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии, где он до сих пор и находится. Там военно-технические специалисты США копаются в нем до сих пор», - растолковал он.

Однако вряд ли американцы смогут выведать секреты - захватили они экспортный вариант комплекса, а такая техника к подобному повороту событий готова.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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