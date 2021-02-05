Киев осудил Россию за переброску в Ростовскую область ударных вертолетов Ка-52

Сегодня, 15:00

Анна Лисова

0

Image 16+
Киев осудил Россию за переброску в Ростовскую область ударных вертолетов Ка-52

Переброска ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в Ростовскую область вызвала озабоченность Киева. 

О поступлении Ка-52 в Ростовскую область, которая граничит с Украиной, написали украинские СМИ. Украина негативно оценила прибытие новых ударных вертолетов в поле армейской авиации Южного военного округа. По мнению украинских властей, Россия наращивает свой ударный потенциал на границе с Украиной. 

В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что один из полков ЮВО получил 7 вертолетов Ка-52. Их доставили с завода-изготовителя военно-транспортными самолетами Ил-76ВТА ВКС РФ. Вертолеты прибыли в разобранном виде. После того как специалисты соберут их, они пройдут проверку, и только при положительном результате будут допущены к выполнению задач в рамках боевой подготовки.


Отметим, ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» - это модернизированная версия винтокрылой машины Ка-50 «Черная акула». Отличается он более высокими показателями аэродинамических характеристик. Его особенностью также является то, что он менее заметен для радаров. Эти вертолеты созданы для уничтожения тяжелой бронированной техники и могут выполнять операции в любое время суток и при любых погодных условиях. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Киев осудил Россию за переброску в Ростовскую область ударных вертолетов Ка-52

Сегодня, 15:00

На Украине автомат Калашникова переделали под патроны НАТО

26-01-2021, 00:15

Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

15-01-2021, 11:30

Украина стала мировым лидером по росту минимальной зарплаты

12-01-2021, 17:50

Разведка Украины заявила об угрозе вторжения российской армии из-за воды для Крыма

3-01-2021, 22:55

Десятки украинских танков Т-64 и Т-72 введены на территорию Луганской области

28-12-2020, 11:55

Зеленский описал сценарий полномасштабной войны с РФ

25-12-2020, 12:35

Из-за сбоя мониторингового сервиса над Киевом заметили российский истребитель Су-57

23-12-2020, 10:45

Эксперт: Турция создает с нуля украинский флот для войны с Россией

21-12-2020, 14:15

Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

15-12-2020, 16:40

Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

10-12-2020, 20:40

Эксперт заявил о готовности Украины атаковать Донбасс

9-12-2020, 19:40

Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

5-12-2020, 10:30

Украина нанесла первые удары с применением ударных беспилотников Bayraktar TB2

27-11-2020, 23:30

Командующий ВСУ Хомчак заявил о возможности внезапно захватить и удержать Донбасс

26-11-2020, 12:45

WarGonzo: Киев готовит для Донбасса карабахский сценарий

25-11-2020, 10:20

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества

23-06-2019, 13:52

Еще одна украинская певица идет в политику

10-06-2019, 16:26

Украинцы создали петицию с просьбой легализовать проституцию

29-05-2019, 12:46

Блогер Рузанна Щербина сделала себе татуировку с Зеленским: фото

25-05-2019, 08:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров