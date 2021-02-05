Киев осудил Россию за переброску в Ростовскую область ударных вертолетов Ка-52

Переброска ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в Ростовскую область вызвала озабоченность Киева.

О поступлении Ка-52 в Ростовскую область, которая граничит с Украиной, написали украинские СМИ. Украина негативно оценила прибытие новых ударных вертолетов в поле армейской авиации Южного военного округа. По мнению украинских властей, Россия наращивает свой ударный потенциал на границе с Украиной.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что один из полков ЮВО получил 7 вертолетов Ка-52. Их доставили с завода-изготовителя военно-транспортными самолетами Ил-76ВТА ВКС РФ. Вертолеты прибыли в разобранном виде. После того как специалисты соберут их, они пройдут проверку, и только при положительном результате будут допущены к выполнению задач в рамках боевой подготовки.

Отметим, ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» - это модернизированная версия винтокрылой машины Ка-50 «Черная акула». Отличается он более высокими показателями аэродинамических характеристик. Его особенностью также является то, что он менее заметен для радаров. Эти вертолеты созданы для уничтожения тяжелой бронированной техники и могут выполнять операции в любое время суток и при любых погодных условиях.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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