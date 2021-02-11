СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

Сегодня, 13:45

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СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

Новая инициатива от СберБанка предполагает полностью отказаться от использования пластиковых карт при операциях со средствами. При этом для того, чтобы воплотить такую реформу в жизнь, потребуется установка приложения «СберБанк Онлайн», где уже появилась соответствующая функция. Об этом пишет «Агентство Москва».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте СберБанка, каждый клиент, который установил себе мобильное приложение «СберБанк Онлайн», может моментально выпустить карту без пластикового носителя. Для этого клиенту всего лишь нужно выбрать опцию «Давайте без пластика» при заказе карты. Замдиректора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев прокомментировал, что отсутствие пластикового носителя как такового никак не влияет на процесс оформления и получения карты. Он отметил, что увеличение спроса на бесконтактные платежи упраздняют необходимость в физическом носителе, и классическая банковская карточка теперь успешно заменяется смартфонами, смарт-часами и прочими «умными» гаджетами.


«Многие наши клиенты уже принялись дистанционно активировать свои карты и отказываться от классической пластиковой карточки. По статистике, каждая десятая наша карта, которую открывает клиент, является цифровой. Поэтому, выбирая онлайн-карточку и отказываясь от классического вида карточки, мы сокращаем расходы на пластик и вносим, хоть и небольшой, но все же вклад в сохранение окружающей среды», - добавил Игорь Ковалев.

Среди преимуществ онлайн-карты перед пластиковой эксперт назвал мгновенную активацию, экологичность, и сохранение всего того же функционала, что и у «классической» версии банковской карты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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