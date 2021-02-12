The Diplomat считает российские подлодки серьезной проблемой для НАТО

Сегодня, 12:55

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The Diplomat считает российские подлодки серьезной проблемой для НАТО

Обозреватель «The Diplomat» определил российский подводный флот «серьезной проблемой для НАТО». Постоянное увеличение мощи подлодок и наращивание военного арсенала Россией не может не беспокоить Пентагон.

По мнению иностранных аналитиков, Москва продолжает модернизировать свое вооружение, уделяя особое внимание подводному военно-морскому флоту.


«В структуре российского ВМФ особое место занимают подводные лодки, которые являются жемчужиной в короне боевой мощи ВМФ РФ. 30 лет назад Россия претерпевала упадок в сфере развития атомных подводных лодок, что негативно отразилось на способность страны реагировать на морские угрозы. Но сейчас Россия провела кардинальные реформы и выделила огромные средства на модернизацию флота — теперь российский ВМФ сам являет собой угрозу любому сопернику», - значится в публикации «The Diplomat».

Журналисты отметили, что больше всего недоволен укреплением мощи российского подводного флота Вашингтон, поскольку ему потенциально придется столкнуться с новыми вызовами.

«Оборонный бюджет России достиг пикового значения в 90 миллиардов долларов в 2015 году, сейчас оборона обходится стране примерно в 65 миллиардов долларов. Такое серьезное финансирование позволило создать 8 улучшенных подводных лодок класса Варшавянка, внедрение новых технологий с ИИ и поставку в российские подводные лодки ударной ракеты дальнего действия Калибр», - добавили эксперты.

Благодаря такому серьёзному подходу Россия сумела, по мнению иностранных аналитиков, показать НАТО, что для нее нет конкурентов в сфере производства и внедрения атомных подводных лодок.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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