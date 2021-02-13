Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

Сегодня, 13:10

Ольга Громова

0

Image 16+
Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

В мировой экономике в конце минувшего года был поставлен новый рекорд. Общая капитализация национальных фондовых рынков впервые в истории превысила 100 триллионов долларов. Примечательно, что произошло это на фоне падения экономики на 4,3 процента (по данным ООН) вследствие пандемии коронавируса.

Ключевую роль в данном процессе исполнил фондовый рынок США - его доля составила практически 55 процентов от мирового. Большая часть оборота приходится на такие американские площадки, как NYSE (29,7 трлн долларов) и NASDAQ (21,2 трлн долларов).


Индекс SP500 достиг тогда, как пишет ФАН, рекордной отметки в 3619 пунктов, индекс Доу-Джонса (DJ30) — 30 218, а индекс NASDAQ — 12 464 пункта.

Эксперты уверены, что в раздувании биржевого пузыря виновна ФРС США. 46-ой президент страны Джо Байден является приверженцем увеличения финансирования программ антикризисной поддержки национальной экономики. Однако эксперты предупреждают,что если печатный станок все же будет запущен, это обернется тем, что раздутые биржевые пузыри лопнут.

Финансовые институты США и несколько проамериканских институций сейчас предпринимают попытки вытягивания денег из ряда других стран, и из России также.

Российскую валюту начал скупать «Morgan Stanley», представители МВФ активно рекомендуют ЦБ РФ снизить ключевую ставку до четырех процентов.

Однако подобные шаги вряд ли спасут фондовый рынок США. Высокая вероятность того, что они приведут к накоплению нежелательных «побочек» и «зомби-эффекту».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

Сегодня, 13:10

СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

11-02-2021, 13:45

Евросоюз намерен отказаться от доллара

1-02-2021, 12:00

The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

25-01-2021, 21:55

США приготовили сильный удар по российскому рублю

23-01-2021, 18:00

В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

23-01-2021, 15:05

Экс-глава ФРС может привести курс доллара к долгосрочному падению

21-01-2021, 00:00

Золото превышает доллары в российских резервах: правительство делает упор на дедолларизацию

18-01-2021, 11:20

Мордашов предрек катастрофу для России от экономической изоляции

15-01-2021, 19:55

Экономист: дыра в Пенсионном фонде оставит будущих пенсионеров без денег

14-01-2021, 12:25

Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

13-01-2021, 15:40

Бизнесу Петербурга грозит поствирусный передел

12-01-2021, 19:45

Bank of America считает биткоин худшим из всех пузырей

11-01-2021, 21:29

Стало известно, как вырастут социальные выплаты в 2021 году

11-01-2021, 15:35

Зюганов призвал власти вернуть долги пенсионерам

10-01-2021, 12:00

В России новый порядок назначения и выплат детских пособий вступил в силу с Нового года

9-01-2021, 22:15

С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

9-01-2021, 14:15

Эксперты сравнили советские пенсии с российскими

8-01-2021, 14:10

Экономисты считают, что рост пенсий сделает жизнь пенсионеров только хуже

2-01-2021, 15:10

В 2021 году миллионам пенсионеров придется рассчитываться по кредитам внуков

29-12-2020, 23:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров