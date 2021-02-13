Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

В мировой экономике в конце минувшего года был поставлен новый рекорд. Общая капитализация национальных фондовых рынков впервые в истории превысила 100 триллионов долларов. Примечательно, что произошло это на фоне падения экономики на 4,3 процента (по данным ООН) вследствие пандемии коронавируса.

Ключевую роль в данном процессе исполнил фондовый рынок США - его доля составила практически 55 процентов от мирового. Большая часть оборота приходится на такие американские площадки, как NYSE (29,7 трлн долларов) и NASDAQ (21,2 трлн долларов).

Индекс SP500 достиг тогда, как пишет ФАН , рекордной отметки в 3619 пунктов, индекс Доу-Джонса (DJ30) — 30 218, а индекс NASDAQ — 12 464 пункта.

Эксперты уверены, что в раздувании биржевого пузыря виновна ФРС США. 46-ой президент страны Джо Байден является приверженцем увеличения финансирования программ антикризисной поддержки национальной экономики. Однако эксперты предупреждают,что если печатный станок все же будет запущен, это обернется тем, что раздутые биржевые пузыри лопнут.

Финансовые институты США и несколько проамериканских институций сейчас предпринимают попытки вытягивания денег из ряда других стран, и из России также.

Российскую валюту начал скупать «Morgan Stanley», представители МВФ активно рекомендуют ЦБ РФ снизить ключевую ставку до четырех процентов.

Однако подобные шаги вряд ли спасут фондовый рынок США. Высокая вероятность того, что они приведут к накоплению нежелательных «побочек» и «зомби-эффекту».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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