Эксперт Литовкин: заседание СНБО говорит о скорых провокациях ВСУ в Донбассе

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин прогнозирует провокации вооруженных сил Украины на территории Донбасса в ближайшее время. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

К подобным заключениям эксперт пришел на фоне заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 19 февраля. О причинах сбора сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, на заседании будут рассмотрены «давно назревшие» политические проблемы, которые требуют жестких действий.

В связи с тем, что регулярные заявления Киева в адрес Москвы носят агрессивный характер, нетрудно догадаться, что главной темой обсуждения на собрании станет именно Россия. Таким образом, эксперт предупреждает, что Украина может приготовить новые провокации, к чему необходимо быть полностью готовыми.

«Руководство этой страны неадекватное. Но я не думаю, что Киев позволит себе устроить серьезные провокации в сторону Москвы. Они прекрасно понимают, какого размера ответ получат. Вероятно, провокации могут произойти на линии соприкосновения с Донбассом. И очень маловероятно, что США и НАТО поддержат Украину, однако они могут продолжать надеяться», - заявил Леонков.

Эксперт напомнил, что в последнее время Украина увеличивает покупку российского газа, угля и электроэнергии, поэтому кроме каких-то громких заявлений о том, что Россия «агрессивная», никаких серьезных последствий заседание СНБО не принесет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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