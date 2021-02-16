Украина с помощью НАТО хочет изолировать Крым и другие регионы России

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Тод Уолтерс сообщил о том, что в конце весны или в начале лета 2021 года силы Североатлантического альянса проведут крупномасштабные учения недалеко от Калининграда и Крымского полуострова. Об этом сообщает «Царьград».

«По всей видимости, в Центральной Европе будет разыгран план «расширения» Сувалкского коридора благодаря территории Калининграда и Белоруссии. А в юго-восточной части Европы будет инициирована изоляция Крыма от всей территории России», - пишут украинские аналитики Telegram-канала «Черговий ООС».

Также авторы отметили, что в мае-июне 2021 году может произойти окончательный срыв перемирия и переход к боевым действиям на территории Донбасса. Однако украинские эксперты считают, что Россия не станет вмешиваться в ситуацию.

«Оказывается, у нас есть шанс вернуть Донбасс. Если что, поддержка гарантирована», - отметили авторы канала.

Однако позже российский военный корреспондент Котенок резко высказался по поводу подобных заявлений украинских аналитиков.

«Тут враги стали говорить о шансах «вернуть Крым» под видом учений НАТО. Даже даты называют. Противник, недобитый в Донбассе в 2014 году, наглеет», - заключил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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