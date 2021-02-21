Турция продаст Украине ударные БПЛА Bayraktar TB2 по цене в 16 раз меньше рыночной

Сегодня, 11:30

Анна Лисова

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Турция продаст Украине ударные БПЛА Bayraktar TB2 по цене в 16 раз меньше рыночной

Украина приобретет в 2021 году еще 20 турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. 

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro, Bayraktar TB2 Турция продаст Украине по цене в 16 раз меньше рыночной. Эксперты отмечают, что такая низкая цена – это еще одна «рекламная акция» турецких беспилотников. Анкара хочет, судя по всему, чтобы ВСУ применили их в Донбассе против ДНР и ЛНР. 

Так, систему из шести ударных дронов Bayraktar TB2 Украина получит лишь за 3,4 млн долларов, хотя рыночная ее стоимость составляет 50-60 млн долларов. 

В случае, если дроны Bayraktar TB2 успешно проявят себя на Донбассе, то это станет еще одной эффектной демонстрацией их возможностей. А учитывая то, что на данный момент самопровозглашенные республики самостоятельно не смогут справиться с атаками дронов, то на Донбассе возможна реализация карабахского сценария. И это в Анкаре прекрасно понимают, предоставляя свои беспилотники Киеву. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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