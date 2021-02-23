Sohu: РФ нанесла жесткий удар по Китаю в ответ на вырубку леса

Сегодня, 18:20

Анна Лисова

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Sohu: РФ нанесла жесткий удар по Китаю в ответ на вырубку леса

Борьба России с незаконной вырубкой леса может нанести серьезный удар по китайскому лесопромышленному комплексу. Об этом пишут аналитики издания Sohu. 

Так, Россия вводит запрена вывоз из страны необработанной древесины хвойных пород. Это же ограничение будет касаться особо ценных пород дерева. Вступит оно в силу со следующего года. 

Китайские лесозаготавливающие компании довольно активно скупали лес у российских поставщиков. В Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке открыто много компаний, владельцами которых являются бизнесмены из Китая. Дешевый лес и возможность платить низкую зарплату приносило им достаточно большую прибыль. 

Поставляется российский лес и в Китай. 70% поставок российского леса приходится как раз на Поднебесную. Понятно, что жесткие меры, направленные на контроль по вырубке леса, могут серьезно повлиять на лесоперерабатывающие компании. Им придется снова искать дешевый источник сырья.

К тому же Россия запускает программу льготного кредитования для компаний деревообрабатывающей отрасли. И это тоже может оттянуть часть поставщиков, работающих с китайскими компаниями. 

Поэтому эксперты предполагают, что многие деревообрабатывающие предприятия либо переквалифицируются, либо закроются.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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