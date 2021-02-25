Телеведущий Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за его критики российских властей

Сегодня, 12:20

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Телеведущий Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за его критики российских властей
Телеведущий Андрей Норкин

Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий Андрей Норкин раскритиковал сына известного актера Олега Табакова из-за негатива в сторону российских властей. Телеведущий эмоционально ответил на критику Павла Табакова и напомнил молодому актеру, что тот снимается в кино и телепроектах, оплаченных государством, а также работает в государственном театре МХТ имени Чехова, передает «Экономика сегодня».

Журналист Андрей Норкин выразил недоумение по поводу того, что 25-летний Павел Табаков выразил свою готовность покинуть Россию, если правительство продолжит «не слышать народ и наказывать за инакомыслие». Норкин эмоционально заявил, что Павел Табаков «гадит в свою же кормушку», поскольку работает на государственной работе, получает официальную зарплату, выделенную ему правительством, и продолжает отчислять налоги.


«Не очень понятно, почему, как сказал тот же Михалков, снимаетесь и работаете здесь в свое удовольствие, а потом начинаете гадить на страну, в которой живете. Не нравится? Вперед! Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит», - критически высказался Андрей Норин.

Также телеведущий охарактеризовал молодых актеров как людей «ведомых с очень подвижной психикой, которые легко поддаются на любые провокации и не имеют собственной сформировавшейся точки зрения».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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