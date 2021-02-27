СЭС проверит питание в школе Красноармейска после вспышки вирусной инфекции

Вчера, 21:45

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СЭС проверит питание в школе Красноармейска после вспышки вирусной инфекции

Школа №1 города Красноармейска с 1 по 9 марта уходит на дистанционное обучение из-за массового отравления учеников первого класса. Речь идет о 10 с лишним первоклассниках. Учителя сообщают о вирусной инфекции, эту информацию на данный момент проверяет СЭС.

По предварительной информации, не так давно тендер на организацию питания в школе выиграл комбинат «Вектор» и с 24 февраля стал ответственным за поставку питания в учебное заведение. Пока что в Единой информационной системе информация не обновилась. «Вектор» организует социальное питание в дошкольных учреждениях Московской области.

Проблем с питанием в школе №1 ранее не было, как не было и случаев массовых отравлений. Поэтому есть вероятность, что отравление произошло из-за смены поставщика питания. Дело в том, что со сменой оператора питания меняется персонал, оборудование, приборы и посуда.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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Красноармейск, школьники, отравление

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