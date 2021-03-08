Перебежчик из ВСУ подтвердил подготовку Киева к наступлению на Донбасс

Сегодня, 18:50

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Перебежчик из ВСУ подтвердил подготовку Киева к наступлению на Донбасс

Слухи о скорой эскалации военного конфликта на Востоке Украины подтвердил украинский перебежчик, который примкнул к рядам армии ДНР. По его словам, ВСУ активно готовятся к наступлению на Донбасс, и для этого перебрасывают запрещенные минскими договоренностями средства ведения войны поближе к фронту

Военнослужащий ДНР с позывным «Кот» рассказал о том, что ВСУ заняты концентрацией своих сил на Востоке Украины. Перебежчик выдал месторасположения техники противника, а также назвал примерное количество переброшенного к линии фронта вооружения. По его словам, украинские радикалы нанесут удар в районе города Докучаевск, так как считают его наиболее уязвимым местом. 

«Скорее всего, масштабная военная операция начнется уже весной-летом 2021 года. Украинская армия не сможет долго выжидать, тем более когда им в распоряжение поступило большое количество вооружения. Мы ожидаем провокаций уже в ближайшее время», - сообщил «Кот». 

Военный эксперт Владимир Корнилов предположил, что в случае вмешательства Москвы в ожидаемый конфликт не исключено и прямое боестолкновение между российской и украинской армией.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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