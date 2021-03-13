В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВСУ

Сегодня, 13:00

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В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВСУ

В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР уничтожены позиции ВСУ.

Несколько часов назад на подконтрольной Киеву территории у села Катериновка, что неподалеку границ с ЛНР были полностью уничтожены позиции ВСУ. Об этом заявили в командовании армии ЛНР. Как предположили эксперты портала Avia.pro, удар был нанесен ракетой, правда, пока непонятно, из какого именно комплекса.

«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка из незапрещенного минскими соглашениями вооружения», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Луганской народной республики.

Военные аналитики обратили внимание, что своим ответным ударом силы ЛНР продемонстрировали противнику свою полную готовность к отражению агрессии ВСУ. Вместе с тем эксперты говорят о готовности к полномасштабной атаке Киева: на прифронтовой территории ЛДНР развернулись их позиции ПТРК, которые должны остановить украинские танки уже в первые минуты боя.

«Киев рискует понести очень большие потери, так как помимо укреплённых позиций, украинским военным придётся преодолеть огонь из десятков ПТРК, САУ и средств реактивной артиллерии. Потери ВСУ за сутки могут достигнуть 20% от всех сил, стянутых Киевом в Донбасс», - уверен эксперт Avia.pro.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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