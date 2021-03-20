Спецназовец ВСУ обещает убить россиян, которые приедут в Донбасс

Сегодня, 16:20

Анна Лисова

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Спецназовец ВСУ обещает убить россиян, которые приедут в Донбасс

Всех россиян, которые приедут в Донбасс, чтобы воевать на стороне Донецкой и Луганской республик, ждет смерть, заявил спецназовец ВСУ. 

В беседе с URA.RU боец украинского батальона МВД специального назначения «Киевщина», военный психолог Андрей Козинчук подчеркнул, что российские добровольцы, которые решат воевать на стороне ЛДНР, будут убиты. 

«Убьем всех, кто из вас приедет в Донбасс. Сами умрем немножко, но вас уничтожим», — рассказал Козинчук. 

Он также не сомневается, что в случае если в Донбассе появятся российские войска, то РФ не избежать жестких санкций со стороны США. 

Отметим, по мнению полковника запаса РФ Александра Жилина, обычные добровольцы вряд ли чем-то смогут помочь ЛДНР. По его мнению, изменить ситуацию смогут только профессиональные военные и современная техника. Понятно, что на это ЛДНР придется потратить немало денег, ведь самопровозглашенным республикам придется закупать современную военную технику и вооружение и оплачивать работу профессионалам. Либо остается рассчитывать на дружественную помощь со стороны более мощных государств, которые дружественно настроены к ним. Это может быть и Россия. Тем более что Москва пообещала не оставить без помощи своих граждан, проживающих в ЛДНР.

Жилин подчеркнул, что Украина приобрела за последнее время беспилотники и другое наступательное вооружение. И чтобы обеспечить надежную оборону, необходимы современные комплексы ПВО и РЭБ. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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