Всех россиян, которые приедут в Донбасс, чтобы воевать на стороне Донецкой и Луганской республик, ждет смерть, заявил спецназовец ВСУ.

В беседе с URA.RU боец украинского батальона МВД специального назначения «Киевщина», военный психолог Андрей Козинчук подчеркнул, что российские добровольцы, которые решат воевать на стороне ЛДНР, будут убиты.

«Убьем всех, кто из вас приедет в Донбасс. Сами умрем немножко, но вас уничтожим», — рассказал Козинчук.

Он также не сомневается, что в случае если в Донбассе появятся российские войска, то РФ не избежать жестких санкций со стороны США.

Отметим, по мнению полковника запаса РФ Александра Жилина, обычные добровольцы вряд ли чем-то смогут помочь ЛДНР. По его мнению, изменить ситуацию смогут только профессиональные военные и современная техника. Понятно, что на это ЛДНР придется потратить немало денег, ведь самопровозглашенным республикам придется закупать современную военную технику и вооружение и оплачивать работу профессионалам. Либо остается рассчитывать на дружественную помощь со стороны более мощных государств, которые дружественно настроены к ним. Это может быть и Россия. Тем более что Москва пообещала не оставить без помощи своих граждан, проживающих в ЛДНР.

Жилин подчеркнул, что Украина приобрела за последнее время беспилотники и другое наступательное вооружение. И чтобы обеспечить надежную оборону, необходимы современные комплексы ПВО и РЭБ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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