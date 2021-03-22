В Британии начали готовится к реальной войне с Россией

Вчера, 22:55

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В Британии начали готовится к реальной войне с Россией

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Великобритания готовится к реальному военному конфликту с Россией. Он обратил внимание на два достаточно тревожных звоночка, доказывающих эту гипотезу. 

Так, The Telegraph опубликовал информацию, согласно которой в Великобритании готовятся создать «антироссийский спецназ», который совместно с британской разведслужбой MI6 будет противостоять усиливающемуся влиянию Москвы. Этот факт и увеличение количества ядерного арсенала в Объединенном Королевстве дали эксперту повод уверенно говорить о ярко выраженном антироссийском курсе Великобритании.


«Цель этой программы состоит в военном столкновении с Россией. В чём это проявляется? Первое - увеличено количество ядерных боеприпасов, будет увеличено количество ядерных зарядов атомных подводных лодок либо для применения с атомных подводных лодок до 260. Второе - создаются специальные подразделения, кибервойска, которые будут заниматься только Россией. И этот киберспецназ ставит основными целями получение разведывательной информации и дезорганизацию работы оборонных предприятий и социально значимых объектов. То есть задача - внести хаос в социально-экономическую жизнь нашей страны. Атака планируется в том числе и на госструктуры», - отмечает Кнутов.

Более того, по словам военного эксперта, такая организация уже существует и даже участвует, находясь на территории Украины, во всех учениях ВСУ. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад». 

«Эти английские подразделения сегодня находятся на территории Украины и принимают участие во всех учениях вместе с ВСУ. В частности, с отработкой задач по захвату Донбасса, Крыма, а может, и дальнейшему продвижению уже непосредственно по территории РФ. Яворовский полигон - это учебный центр. Там и на других подобных объектах британские военные обучают спецназ Украины умению вести наступательный бой, маскироваться, проводить допрос военнопленных и проводить зачистку в городских кварталах. Лондон идёт в фарватере американской антироссийской политики и русофобии. И Великобритания, судя по всему, стремится перегнать в этом отношении Вашингтон», - уверен эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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