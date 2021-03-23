Украинские БТР, отправленные отбивать Крым, сломались на полпути к полуострову

Отправленные на спецоперацию в Крым украинские БТР сломались на полпути к полуострову.

Как заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в 2014 году военная техника, посланная Украиной в Крым для устранения несправедливости, поломалась по дороге. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

Большого количества военной техники, которую Киев мог бы выслать в Крым, в стране просто не было, поэтому было решено выслать ту бригаду, что оказалась ближе к границам Крыма.

«В первых числах марта (2014 года - ред.) ближайшей к Крыму была 79-я бригада ОДШБр, которая базируется в Николаеве. Именно ей власти поручили сформировать группу, которая будет прорываться через перешеек в Северный Крым, чтобы там закрепиться», - заявил Турчинов.

Однако, из шести посланных бронетранспортеров, до перешейка, соединяющего с полуостровом, смогли доехать только два, остальные просто поломались в дороге.

Эти обстоятельства вынудили украинских командиров принять решение об отступлении.

«Безусловно, командиры приняли решение не атаковать российские войска на двух БТР», - подытожил Турчинов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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