Украина развернула пять комплексов С-300 на Донбассе против российских самолетов

Украинская сторона приняла меры для предотвращения «российской угрозы» в Донбассе и развернула сразу 5 комплексов С-300 возле линии разграничения. Эксперты отмечают, что такие действия Киева говорят о серьезной боязни Украины российской авиации, которая эффективно себя продемонстрировала в Сирии. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Военные наблюдатели сообщили о развертывании минимум 5 комплексов ЗРК С-300 В1, которые могут обеспечить поражение современных и перспективных самолетов, крылатых ракет, баллистических и других целей, летящих со скоростями до 1200 м/с в зоне до 75 км по дальности на высотах от 25 м. В украинском Генштабе отметили, что ВСУ особо тщательно планируют «прикрыть» командно-штабную инфраструктуру, расположенную в прифронтовой зоне. Учитывая, что бойцы республик не располагают авиацией и боевыми ракетами, становится очевидно, что предпринятая мера является планом по защите от российских самолетов.





Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал, что развертывание Украиной комплексов С-300 для защиты от российских самолетов является неэффективной мерой, поскольку ВСУ все равно не смогут противостоять ударам ВКС.

«Дело не только в опыте российских летчиков, но и в отсталости вооружения самого Киева. Практически весь военный арсенал, имеющийся в Украине, является советским наследием. Но это еще полбеды. Главное — практически полное отсутствие тренировки боевых расчетов, которые должны отрабатывать обнаружение, сопровождение и поражение целей. Метод выстрелил и забыл — это девиз опытных зенитчиков, а таких среди ВСУ точно нет», - отметил аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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