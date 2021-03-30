НАТО намерено полностью избавить себя от сдерживания в отношениях с Россией

Североатлантический альянс намерен отказаться от «красных линий», которые на сегодняшний день регулируют российско-натовские отношения. И хотя они нигде не были закреплены в основополагающих или программных документах, НАТО намеревается полностью избавить себя от «стоп-кранов» в отношениях с Россией, что потенциально грозит развязыванием полноценной войны. Об этом пишет «Взгляд.ру».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс готов в случае «российской угрозы» задействовать «статью 5», которая предусматривает коллективное реагирование и оборону от угрозы. Причем что именно входит в понятие «коллективного реагирования», Столтенберг не сказал.

«Мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию противника с применением иных средств, а не обычных военных средств», - сообщил генсек.

Такая расплывчатая формулировка подразумевает, в частности, и кибератаки как «иные средства» — учитывая, что Пентагон недавно обвинил Москву в серии атак на правительственные системы, становится очевидным, что НАТО планирует принять самые радикальные меры по предотвращению «российской угрозы». Эксперты отмечают, что такой хитрой формулировкой Столтенберг стер все «красные линии», и теперь Альянс может классифицировать любые неугодные ему действия России, как прямое объявление войны или начало боевых действий «иными средствами».

5 статья устава НАТО подразумевает также и активацию ядерных средств. В то же время аналитики отмечают, что для реального ядерного противостояния России и НАТО потребуется очень значительный повод, поскольку мировое сообщество будет против использования атомных боеголовок, которые потенциально могут разрушить полмира.

«НАТО скорее пугает Россию войной, чем действительно собирается инициировать столкновение. Но факт того, что российско-натовские отношения уже никогда не дойдут до конструктивного диалога, уже очевиден», - прокомментировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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