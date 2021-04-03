Деньги российского ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

Деньги российского Фонда национального благосостояния сгорают из-за неудачного вложения в китайский юань, пишет «Капитал страны».

В феврале текущего года Министерство финансов страны пересмотрело структуру ФНБ. В ведомстве сочли необходимым перевести 15 процентов имеющихся средств в юань. Параллельно были сокращены доли доллара США и единой европейской валюты. На покупку «китайца» ушло 17 миллиардов долларов.

Однако в этом случае политически мотивированная дедолларизация успехом не обернулась. Почти сразу курс китайского юаня резко снизился. В результате Россия из-за неудачного вложения в юань потеряла порядка 50 миллионов долларов (примерно 3,7 миллиарда рублей).

В марте ситуация усугубилась еще больше. Из-за падения курса юаня потери Минфина исчислялись уже 300 миллионами долларов.

Убытки, к слову, терпит не только ФНБ. Центробанк вложился в юани на сумму 70 миллиардов долларов по тем же политическим мотивами еще в 2018 году.

Общие убытки страны от вложения в юань по состоянию на конец марта оцениваются в сумму 1,3 миллиарда долларов.

Девальвация юаня произошла вследствие роста мировой экономики. Аналитики подсчитали, что в прошлом месяце «китаец» обесценился по отношению к «американцу» на 1,7 процента.

Центробанк Поднебесной запустил управляемую девальвацию юаня в надежде сделать курс юаня более гибким.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529