Фельгенгауэр допустил, что конфликт в Донбассе может перерасти в Третью мировую войну

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр допускает, что напряженность между Украиной и Россией, пока только на информационном уровне, может перерасти не просто в вооруженное противостояние, но даже в Третью мировую войну. Эксперт даже обозначил сроки, когда конфликт в Донбассе может перейти в стадию глобальных военных действий, пишет британское издание Express.

Ситуация вокруг самопровозглашенных республик очень напряженная. Кажется, достаточно маленькой искры, дабы вспыхнул большой пожар. Стороны конфликта стягивают к линии разграничения войска и военную технику. Россия перемещает технику внутри своей страны, но поблизости от границы с Украиной. И это вызывает глубокую озабоченность у международного сообщества, особенно у США, которые, по факту, являются олицетворением НАТО.

По мнению эксперта, события последней недели позволяют не исключить мысль о том, что конфликт на Донбассе обернется «настоящей войной уже через месяц». То есть, глобальное вооруженное противостояние может стартовать уже в мае текущего года.

Фельгенгауэр полагает, что донбасский кризис может перерасти в большую войну - общеевропейскую или, и того хуже, Третью мировую.

Это более чем реально, если Штаты и другие страны «впишутся» за Киев и помогут в наступлении.

Ранее РФ предостерегла Альянс от отправки войск для помощи Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что Россия не будет спокойно наблюдать за этим и будет вынуждена принять дополнительные меры.

При подобном сценарии до Третьей мировой войны будет расстояние длиной всего в шаг.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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