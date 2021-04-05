ДНР и ЛНР сообщили о стягивании сил ВСУ к линии разграничения

Народная милиция ДНР предоставила данные о продолжении стягивания украинской стороной тяжелого вооружения к линии разграничения на востоке Украины. Такую информацию подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин в телеэфире канала «Россия-24», передает «Интерфакс».

Глава ДНР Денис Пушилин указал, что в Народной милиции республик продолжают практически ежедневно фиксировать стягивание ВСУ техники и личного состава к линии соприкосновения.

«Наша разведка продолжает работу, и фиксированные данные о многочисленных нарушениях мирного режима поступают буквально каждый день. Все они отмечены и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ — в частности, зафиксированы более 600 единиц техники на железнодорожных узлах на украинской стороне», - сообщил Денис Пушилин 5 марта в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ДНР указал, что украинская сторона не только продолжает стягивать технику к линии разграничения, но и усиливает обстрелы мирных территорий, в результате чего увеличиваются жертвы среди мирных граждан.

«Киев на сегодняшний день имеет все возможности пойти на штурм Донбасса. Главная задача переговорного процесса в Минске —не допустить силового сценария на Донбассе. Но Киев должен понимать, что приказ о начале эскалации станет губительным для всей Украины», - добавил Пушилин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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