Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

Сегодня, 06:55

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Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

Российский политолог и журналист Леонид Радзиховский прокомментировал ситуацию, которая разгорается на территории Донбасса. Эксперт уверен, что крупномасштабная война в данном регионе не нужна ни Украине, ни России. Более того, ничем хорошим она не кончится для обеих сторон. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Боевые действия бессмысленны для обоих государств. А если начнутся, то быстро закончатся. Уже через 2 дня примчатся Меркели и Макроны, после чего войска вернутся туда, откуда пришли. А вот пиар-война продолжается, потому что в ней заинтересована и Россия, и Украина», - считает журналист.

Радзиховский добавил, что в случае войны в Донбассе, которая приведет к гибели российских военнослужащих, рейтинг власти РФ значительно упадет. Да и захват территорий не принесет Москве никаких достоинств.


Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что изначально Россия не планировала вмешиваться в конфликт в Донбассе. Также он отметил, что Украина сегодня не прибегает к решительным действиям из-за нехватки ресурсов.

«Вопрос даже не в том, выгодна ли война России или Украине. Дело в том, что Москва принципиально не начинает конфликт, потому что изначально не хотела принимать в нем участие. Поэтому к войне Россия прибегнет только в случае острой необходимости», - заключил политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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