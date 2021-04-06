Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

Кадры идущей в сторону Донбасса украинской военной техники появились снова в Сети.

В этот раз очевидцы запечатлели эшелон бронетехники под Харьковом, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что в США не замечают действий Киева по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен передислокацией российской военной техники к украинской границе. Почему руководство США волнует передислокация российских военных по территории России объяснять журналистам он не стал.





«Я просто пытаюсь понять: вы правда считаете, что передвижение российских войск на своей территории — это запугивание Украины?» — задали ему вопрос.

На что Нэд Прайс посоветовал вспомнить о событиях 2014 года, но больше ничего уточнять не стал. Также он добавил, что на данный момент Вашингтон не готов обсуждать с Кремлем события на востоке Украины.

О возможном возобновлении масштабных военных действий в Донбассе эксперты заговорили в конце минувшей зимы. По мнению некоторых аналитиков, если Киев будет уверен в поддержке Запада, то действительно может попытаться реализовать силовой вариант и взять под свой контроль все территории Донбасса до российской границы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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