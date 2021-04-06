Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

Вчера, 22:35

Image 16+
Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

Российский политолог, профессор РУДН Владимир Блохин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что американцы будут воевать с Россией на территории Донбасса до последнего украинского военного. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Эксперт также добавил, что целью войны в Украине для США является мировое господство.

«Войны в Донбассе не избежать. Все потому, что у нынешней американской власти крайне агрессивные подходы. Это неоконсерваторы, понимающие, что США теряют глобальное лидерство, потому они решительно настроены переломить ситуацию в свою пользу за короткий промежуток времени», - рассказывает Блохин.

Политолог отметил, что в первую очередь Вашингтон хочет устранить Россию как геополитического противника. После этого возьмутся за Китай. Для борьбы с конкурентами США применит технологии гибридных войн. А Украина в их стратегии – это всего лишь рычаг давления на Россию. От войны в Донбассе, по словам эксперта, выиграют только американцы.


Блохин понимает, что этой войной Вашингтон пытается ослабить Москву, сплотить по ее границам антироссийские силы и приструнить Евросоюз, который может помешать реализации американских планов.

«Это не что иное, как консолидация коллективного Запада под эгидой США», - добавил профессор.

В заключение Блохин предупредил, что в войне с Россией США готовы стоять до последнего украинца.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

Вчера, 22:35

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

Вчера, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

Вчера, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

Вчера, 06:55

Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

5-04-2021, 23:45

Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

5-04-2021, 23:20

В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

5-04-2021, 12:45

ДНР и ЛНР сообщили о стягивании сил ВСУ к линии разграничения

5-04-2021, 12:40

Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря

5-04-2021, 11:20

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным базам в Крыму

5-04-2021, 09:00

Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

5-04-2021, 08:45

Украинские эшелоны с военной техникой перемещаются на Донбасс

4-04-2021, 21:10

Самолет ВВС США, вылетевший с базы американских морпехов, приземлился во Львове

4-04-2021, 20:20

CIT: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

4-04-2021, 12:30

Фельгенгауэр допустил, что конфликт в Донбассе может перерасти в Третью мировую войну

4-04-2021, 11:05

Возможное противостояние России и Украины за Донбасс обретает реальные черты

4-04-2021, 09:15

В Киеве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США на фоне обострения в Донбассе

3-04-2021, 12:05

Украина ожидает от США безотлагательного участию в атаке на Донбасс и Крым

3-04-2021, 09:40

В Киеве предрекают «веселье» на Донбассе

3-04-2021, 07:00

Российские ПВО засекли принадлежащие Украине Bayraktar TB2, пытавшиеся нарушить российскую границу

2-04-2021, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров