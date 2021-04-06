Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

Российский политолог, профессор РУДН Владимир Блохин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что американцы будут воевать с Россией на территории Донбасса до последнего украинского военного. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Эксперт также добавил, что целью войны в Украине для США является мировое господство.

«Войны в Донбассе не избежать. Все потому, что у нынешней американской власти крайне агрессивные подходы. Это неоконсерваторы, понимающие, что США теряют глобальное лидерство, потому они решительно настроены переломить ситуацию в свою пользу за короткий промежуток времени», - рассказывает Блохин.

Политолог отметил, что в первую очередь Вашингтон хочет устранить Россию как геополитического противника. После этого возьмутся за Китай. Для борьбы с конкурентами США применит технологии гибридных войн. А Украина в их стратегии – это всего лишь рычаг давления на Россию. От войны в Донбассе, по словам эксперта, выиграют только американцы.

Блохин понимает, что этой войной Вашингтон пытается ослабить Москву, сплотить по ее границам антироссийские силы и приструнить Евросоюз, который может помешать реализации американских планов.

«Это не что иное, как консолидация коллективного Запада под эгидой США», - добавил профессор.

В заключение Блохин предупредил, что в войне с Россией США готовы стоять до последнего украинца.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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