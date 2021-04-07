Арестович: Украине очень дорого обойдется попытка вступить в НАТО

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на территории Донбасса, украинский блогер и актер Алексей Арестович объяснил, что Украина не может вступить в НАТО из-за того, что Россия создает ей для этого постоянные преграды. Сейчас, например, в качестве преграды используется «оккупацию» украинских территорий.

Так, представитель контактной группы отметил, что российские войска не могут позволить себе войти на территорию страны, которая является членом НАТО. Также Москва не сможет оккупировать государство, входящее в состав Альянса.

Однако, по словам Арестовича, Украине очень дорого обойдется вступление в НАТО. Более того, она уже очень много заплатила за эту возможность.

«Например, «аннексия Крыма» и так называемых ДНР и ЛНР были организованы Россией для того, чтобы помешать Украине успешно вступить в Альянс. Нам придется заплатить очень большую цену за то, чтобы сделать свою политику самостоятельной», - заявил Арестович.

Также блогер убежден в том, что главной задачей России является воспрепятствование Украине во вступлении в НАТО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной мерой для мирного урегулирования ситуации в Донбассе является вступление страны в состав НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529