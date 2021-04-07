В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

Сегодня, 09:40

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В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) сообщили о том, что Россия продолжает наращивать свои военные силы рядом с украинской границей. 

Информация об этом была озвучена Лента.Ру со ссылкой на украинские СМИ, где также указали, что РФ формирует запасы сил для того, чтобы поддерживать самопровозглашенных Донецкую и Луганскую народные республики. 

В ГУР утверждают, что в Южный военный округ РФ прибывают военные из Западного, Центрального и Восточного военных округов. На какой срок они перебрасываются в округ, граничащий с Украиной, не сообщается. 

Украинские военные предполагают, что эти шаги Минобороны РФ нацелены на то, чтобы создать резерв сил, который можно будет использовать в случае необходимости для быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими.

Об эскалации конфликта на Донбассе новости приходят уже несколько месяцев. Источники сообщали, что Украина готовит масштабное наступление на самопровозглашенные республики, для чего стягивает к линии разграничения дополнительные силы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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