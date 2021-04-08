ВСУ на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта

Украинские военные на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта, сообщает издание «Обозреватель».

Украинская армия не изменяет своей тактике, продолжая нагнетать и без того непростую ситуацию на границе с Крымом. Так, неподалеку от него прошли военные учебные маневры, в которых приняли участие военные вертолеты. В то же время о конкретном местоположении учений не сообщается.

В издании уточнили, что ВСУ тренировались противодействовать вражескому морскому десанту, «отработав вопросы слаженности в условиях, максимально приближенных к боевым».

По итогам учений украинское оборонное ведомство отрапортовало о выполненных задачах по противодесантной обороне морского побережья при обеспечении им огневой поддержки со стороны вертолетов армейской авиации, а также об отработанной эвакуации с поля боя условно раненых.

Ранее ВСУ тренировались обустройству минно-взрывных заграждений на побережье Черного и Азовского морей.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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