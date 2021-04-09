Эксперт: Украина втянет Россию в войну на Донбассе

Вчера, 22:10

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Эксперт: Украина втянет Россию в войну на Донбассе

Россия окажется втянута в военный конфликт в Донбассе, если ВСУ устроят штурм ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию», реализованному против Сербской Краины в 1995 году. Так что Россия, хочет она того или нет, будет вовлечена в военное противостояние. Такое заявление в интервью изданию URA.RU сделал военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. 

В свою очередь Андрей Пургин, бывший спикер ДНР, в недавнем интервью заявил, что полномасштабное наступление украинских силовиков стало бы претворением в жизнь «хорватского сценария», поскольку за Украиной значительное преимущество в военной силе. Если Киев решится на военную операцию, в России окажутся миллионы беженцев, предсказал Пургин. Москва станет участником конфликта в Донбассе независимо от своего желания, заметил он.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец предрек Украине развал в случае большого вооруженного конфликта с Россией.

Украина нападет на Донбасс и объявит Москву агрессором, после чего России придется защитить граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР

Ранее Руслан Хомчак заявил, что Киев не планирует атаку на Донбасс. Однако Владимир Путин рассказал о провокациях ВСУ на юго-востоке Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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