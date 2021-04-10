Россия перебрасывает в Крым тяжелое вооружение

Сегодня, 08:10

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Россия перебрасывает в Крым тяжелое вооружение

Россия дополнительно усиливает свое военное присутствие в Крыму, перебрасывая на полуостров тяжелое вооружение. 

На полуостров прибыли самоходные артустановки 2С4 «Тюльпан», способные наносить противнику серьезные разрушения. 

Информация о переброске тяжелого вооружения в Крым была размещена  «Телеграм»-сообществом «Записки охотника»,   сообщает Аvia.pro. В сообщении указано, что замеченное на станции Кропоткино вооружение принадлежит в/ч 64670 291-я артиллерийская  бригада, которое входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. 

На постоянной основе 2С4 «Тюльпан» дислоцируются в Республике Ингушетии в станице Троицкой. Теперь же эта артустановка прибыла в Феодосию. Стоит отметить, что усиливает группировку войск в Крыму Россия уже несколько недель. В Москве заявили, что РФ имеет право размещать и перемещать свои войска внутри страны так, как посчитает необходимым. 

Как отмечают эксперты, на усиление военной группировки в Крыму Россия пошла из-за провокаций со стороны Украины. Ранее ВСУ перебросили в Херсонскую область вооружение и разместили его в нескольких десятках километров от Крыма. 

В СМИ попала информация, что в Черноморский регион Россия планирует также перебросить корабли Каспийской флотилии и бомбардировщики Ту-22МЗ. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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