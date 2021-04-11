Российские войска взяли в окружение украинских военных у границ РФ в районе Крыма

У границ Крыма российские военные окружили силы ВСУ.

Как сообщает Аvia.pro , к границам Крыма Украина в марте перебросила дополнительные силы. Но в итоге около 105 тыс. человек оказались в окружении, на что явно не рассчитывали в Киеве, планируя очередную эскалацию у российской границы.

Напомним, «Телеграм»-сообщество «Записки охотника» сообщило о том, что на территории непризнанной республики Приднестровье активизировались российские военные. Там была замечена колонна российской техники лишь в 13 километрах от границы с Украиной рядом с аэропортом Тирасполя.





И если дойдет дело до военных действий между Россией и Украиной, то РФ может нанести удар по украинской армии с юга, запада и востока. Так, с южного направления удар по Украине могут нанести войска РФ, дислоцирующиеся в Крыму, а на западном направлении – российские военные, пребывающие в Приднестровье. С востока же по ВСУ ударят в случае необходимости войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как отмечают эксперты, судя по тому, что информация о переброске военной техники к границам Украины поступает из разных источников, Россия достаточно серьезно подготовилась к возможным провокациям. И это не оставляет Киеву ни единственной надежды на силовой захват Крыма, либо масштабные военные действия в отношении ЛДНР, которым Москва уже пообещала защиту, заверив, что не оставит на произвол судьбы граждан РФ, проживающих там.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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