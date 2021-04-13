В Киеве считают, что российские войска останутся у украинской границы до осени

Советник украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович предположил, что сосредоточение российского вооружения близ границ с Украиной будет продолжаться до окончания военных учений «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с Белоруссией, пишет УНН.

«До завершения совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2021» можно не ждать, что РФ заберет свои войска от границы Украины. То есть каждый день мы будем под угрозой до самого сентября», - предупредил Арестович.

При этом Арестович отметил, что активная фаза военных учений должна состояться с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России.

Также ранее стало известно о том, что белорусская рота военнослужащих была направлена в Россию для проведения тактических учений в ходе этапов подготовки к «Западу-2021».

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина становится «взрывоопасным для РФ регионом». В связи с этим все соседние с ней страны должны обеспечить себя безопасностью.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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