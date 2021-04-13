Теперь отключить Россию от SWIFT предлагают не только США, но и Европа

Новое «наказание» для России в случае ее вмешательства в конфликт на Донбассе планирует ввести Евросоюз. В Европарламенте призвали к жестким скоординированным мерам, которые бы нивелировали «российскую агрессию», и согласились с предложением США отключить РФ от глобальной системы межбанковской связи SWIFT, передает «РИА Новости».

В случае, если Россия активно вмешается в конфликт на Донбассе либо выступит с военным сопротивлением против Киева, в Европарламенте решили использовать еще одну радикальную меру — отключить Россию от системы SWIFT. Известно, что к этой межбанковской системе передачи информации и проведения платежей подключено более 11 тысяч организаций, и Россия занимает третье место в рейтинге крупнейших потребителей данной системы.

Поводом для такой радикальной меры в Европарламенте назвали усиление вмешательства России в военную стратегию Украины, а также непринятие ситуаций с Алексеем Навальным, делом Скрипалей и незаконность «захвата» Крыма. Обострение ситуации на востоке Украины, которое активизировалось с конца марта 2021 года, также стало поводом для разговоров о новых санкций против России.

Глава ведущей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер заявил, что Москва начинает испытывать терпение Вашингтона тем, что «усиливает военное присутствие» на границе с Украиной.

«Время дозированных санкций давно прошло. Россия не реагирует на наши замечания. Мы должны принять более действенные меры для нивелирования российской агрессии — в том числе, заморозить счета российских олигархов в наших банках, а также отключить Россию от системы межбанковской связи SWIFT», - заявил Вебер.

Российские аналитики спрогнозировали, что в случае внедрения такой радикальной санкции экономическая система России может серьезно пострадать.

«Больше всего такая мера коснется крупных экспортеров, потому что им придется работать исключительно с иностранными банками для обслуживания своей операционной деятельности», - прокомментировал эксперт Арарат Мкртчян.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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