Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

Сегодня, 13:50

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Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием
Журналист Дмитрий Гордон

О секретном оружии Вооруженных сил Украины заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Дмитрий Гордон. 

По его словам, в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию, то ВСУ ударят своим секретным оружием. 

Гордон утверждает, что Москва не имеет представления касательно того, какое вооружение уже есть в распоряжении украинских военных. По его словам, проанализировав информацию, полученную из различных источников, он уверен, что это секретное оружие позволит оказать серьезное сопротивление российской военной технике, передает издание Аргументы.

Отметим, Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию не только в эскалации ситуации в Донбассе, но и в наращивании военных сил у границ Украины. Якобы Россия готовится к военному вторжению, чтобы занять украинские территории вплоть до непризнанной республики Приднестровье. 

В Москве же объяснили передислокацию военной техники и вооружения подготовкой к учениям и проверкой боеготовности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что РФ на своей территории может перемещать войска так, как посчитает нужным. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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