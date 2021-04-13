Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

О секретном оружии Вооруженных сил Украины заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию, то ВСУ ударят своим секретным оружием.

Гордон утверждает, что Москва не имеет представления касательно того, какое вооружение уже есть в распоряжении украинских военных. По его словам, проанализировав информацию, полученную из различных источников, он уверен, что это секретное оружие позволит оказать серьезное сопротивление российской военной технике, передает издание Аргументы.





Отметим, Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию не только в эскалации ситуации в Донбассе, но и в наращивании военных сил у границ Украины. Якобы Россия готовится к военному вторжению, чтобы занять украинские территории вплоть до непризнанной республики Приднестровье.

В Москве же объяснили передислокацию военной техники и вооружения подготовкой к учениям и проверкой боеготовности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что РФ на своей территории может перемещать войска так, как посчитает нужным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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