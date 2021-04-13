Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

Сегодня, 14:35

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Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

О катастрофических последствиях попытки военного захвата самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в эфире телеканала «НАШ» рассказал ветеран ВВС Украины. 

Он заявил о том, что прослужил в ВВС СССР и Украины около 30 лет, 9 из которых был пилотом стратегического бомбардировщика. Бывший военный подчеркнул, что осознает последствия возможного наступления ВСУ. Также он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его демонстративную поездку в зону конфликта.


«Я видел, что делает авиация на земле с воздуха. У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю, как этот уклонист от службы бегает по линии третьей обороны в бронелифчике и рассказывает, что Украина готова. К чему готова?» - возмутился мужчина. 

Он добавил, что ВСУ не смогут захватить ЛДНР без серьезных последствий. Плата за удар по Донбассу может быть слишком высокой, вплоть до уничтоженных штабов ВСУ. Он добавил, что потери от ударов будут в пять раз больше, чем в 2014-2015 годах. 

По мнению бывшего военного, США не станут поддерживать Украину, поскольку для американцев выгодно поддерживать конфликт, а не воевать на стороне Киева. 

Ранее эксперты уже говорили о том, что даже в случае угрозы уничтожения Украины силы НАТО не будут воевать на стороне Киева, если на обострение конфликта пойдут ВСУ. К тому же прозвучали предположения, что достаточно много украинских военных могут перейти на сторону противника, поскольку не захотят сражаться за нынешнюю украинскую власть. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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