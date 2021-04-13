The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

Сегодня, 17:00

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The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

Возможно, большинство американцев этого и не заметили, но мир на земле с каждым новым днем становится все более хрупким. Так начинает свою статью редакция авторитетной американской газеты The Wall Street Journal.

«Самой горячей точкой в настоящее время является граница России с Украиной и Черное море, где Кремль собрал больше сил, чем когда-либо с момента вторжения в регион Донбасса, когда Джо Байден был вице-президентом США», —  приводит цитату из статьи в переводе на русский Inopressa.

Редакция напоминает, что США и другие главы МИД G7 призвали Россию «прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами».

Однако призыв, по мнению журналистов, может остаться неуслышанным.


«Путин никогда не был приверженцем «международных обязательств», поэтому не ожидайте, что G7 напугает его», — отмечается в публикации.

Газета одобрительно отзывается о госсекретаре США Энтони Блинкене, который был более резок в своих высказываниях, выступив в воскресной программе Meet the Press на канале NBC.

«Будет ли Россия продолжать действовать агрессивно и безрассудно? Если да, президент дал понять, что за это придется заплатить, будут последствия», — заверил Блинкен.

Его заявление стало своего рода подведением черты под заявлениями представителей власти разных стран. Теперь, полагает издание, дело за Путиным. Запад будет смотреть на то, как серьезно он воспримет прозвучавшие призывы и предупреждения.

«Он может предполагать, что «Большая семерка», которая не в состоянии договориться даже об остановке проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, просто ворчит и рычит и ничего не сделает», - рассуждает газета.

В то же время за развитием событий будут следить Иран и Китай. Им надо выяснить, что вкладывает господин Байден в слово «последствия» для провоцирующего «большую семерку» Путина, резюмирует газета.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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