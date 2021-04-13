Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

Сегодня, 21:05

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Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию воздержаться от «военной авантюры», ибо ее цена для Москвы будет слишком высока.

Сегодня глава украинского МИДа в Брюсселе встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который начал свое европейское турне. По итогам переговоров он заявил журналистам, что переговоры с «коллегой и другом» оказались успешными.

Проводились они на фоне «воинственной риторики Москвы». Дмитрий Кулеба выступил с призывом «демотивировать Москву от дальнейшей эскалации».


«Цена новой военной авантюры будет для нее слишком высока», - объявил дипломат в своем Твиттер.

Ранее у Кулебы состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время совместного брифинга министр отметил, что возвращать свои территории на востоке Украины Киев намерен дипломатическим путем. В то же время он не собирается «терять бдительность».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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