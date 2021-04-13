В Донбассе замечены польские военные

Как сообщили в telegram-канал WarGonzo, в районе Северодонецка замечена прибывающая техника НАТО. Кроме того, очевидцы утверждают, что видели на Донбассе солдат из польской армии.

«Польских военных заметили в Донбассе. Население наблюдает прибытие железнодорожных эшелонов с техникой на станцию Рубежное. Составы разгружают и выводят технику к линии соприкосновения с ЛНР в районе Золотого и других населенных пунктов. Мирные жители видели в районе Рубежного-Северодонецка польских военных», — уточнили в WarGonzo.

Правда, авторы отметили, что замеченные военные могут быть не представителями ВС Польши, а польскими инструкторами или даже советниками.

Документальных подтверждений никаких нет. Как стало известно, попытки издания связаться с официальными людьми из ДНР оказались безрезультатными: замминистра информации не ответил на звонок, а начальник пресс-службы армии ДНР отказался от разговора из-за своей занятости.

Ранее на канале сообщалось о присутствии на Донбассе американских военных. Этим наблюдениям также нет доказательств.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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