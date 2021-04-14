Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулировании ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Украиной может привести к началу третьей мировой войны.

Так, Кравчук заявил, что на ближайших переговорах, которые состоятся 14 апреля, будет поднят вопрос о скоплении вооруженных сил России рядом с украинской границей.

«Мне даже трудно предположить, какой реакции ожидать от России», - утверждает политик.

По этой причине Кравчук призвал Украину быть готовыми к любому развитию событий. Также он добавил, что уверен в поддержке со стороны Запада.

«Хочу сказать, чтобы Россия наконец поняла, что это будет не просто парад. Если они осмелятся пойти войной против Украины – это станет началом крупномасштабного конфликта, которые вполне может перерасти в третью мировую войну», - заявил Кравчук.

Напомним, что ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к США с просьбой разместить на территории государства зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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