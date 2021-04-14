Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

Сегодня, 00:00

Image 16+
Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулировании ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Украиной может привести к началу третьей мировой войны. 

Так, Кравчук заявил, что на ближайших переговорах, которые состоятся 14 апреля, будет поднят вопрос о скоплении вооруженных сил России рядом с украинской границей.

«Мне даже трудно предположить, какой реакции ожидать от России», - утверждает политик.

По этой причине Кравчук призвал Украину быть готовыми к любому развитию событий. Также он добавил, что уверен в поддержке со стороны Запада.


«Хочу сказать, чтобы Россия наконец поняла, что это будет не просто парад. Если они осмелятся пойти войной против Украины – это станет началом крупномасштабного конфликта, которые вполне может перерасти в третью мировую войну», - заявил Кравчук.

Напомним, что ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к США с просьбой разместить на территории государства зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

Сегодня, 00:00

Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

Вчера, 21:05

В Донбассе замечены польские военные

Вчера, 20:45

The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

Вчера, 17:00

Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

Вчера, 14:35

Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

Вчера, 13:50

В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

Вчера, 09:40

В Киеве считают, что российские войска останутся у украинской границы до осени

Вчера, 07:30

Бойцы ВСУ воруют и продают оборудование НАТО на украинском аналоге «Авито»

Вчера, 00:10

В Турции рассказали, что украинские Bayraktar TB2 обнаружили в Донбассе «Панцири» противника

12-04-2021, 15:25

Главред: Велик риск случайного начала войны в Черном море

12-04-2021, 13:00

Снайперы ВСУ используют в Донбассе новые винтовки с лучшей дальнобойностью

12-04-2021, 12:50

Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

12-04-2021, 08:10

Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

11-04-2021, 09:45

Экс-боец бригады «Восток»: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

10-04-2021, 23:40

ВСУ на учениях отработали массированные ракетные удары по Крыму

10-04-2021, 15:45

В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

10-04-2021, 09:40

США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

10-04-2021, 08:25

Близ Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

9-04-2021, 23:30

На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

9-04-2021, 10:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров