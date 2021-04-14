«Версия»: Осенью 2021 года на Украине появятся три военные базы США

Сегодня, 15:25

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«Версия»: Осенью 2021 года на Украине появятся три военные базы США

Вечером в минувший вторник в областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей Киевом было спущено распоряжение, в котором говорилось о том, что представителям власти надо «совместно с представителями Минобороны Украины изыскать земельные участки под строительства военных городков». Срок, который отводится документом, завизированным замглавы офиса президента Украины Кириллом Тимошенко - до первого мая нынешнего года.

По данным издания «Версия», такая спешка неслучайна. На Украине планируется строительство трех американских баз. Причем, возводить их якобы собираются сами США. Часть строителей, которые будут задействованы, на Украину уже прибыли.

При этом издание недоумевает, почему распоряжения были спущены четырем областям?


«Речь, вроде бы, шла о трёх американских военных объектах, а распоряжения выделить землю получили главы четырёх областей. Или четвёртый военный объект построят для Украины – так сказать, в качестве компенсации?», - вопрошает автор статьи.

Он при этом ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, которому «план Байдена» по Украине озвучил его знакомый представитель Минобороны. Также предполагается, что об этом речь шла на встрече главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Эксперт обратил внимание на то, что глава внешнеполитического ведомства после встречи вышел, словно «на крыльях».

«А суть плана Байдена-Блинкена такова: в Киеве принимают закон, позволяющий размещать военные базы США на своей территории. И США преспокойно размещают на Украине три своих базы. Одну морскую и две сухопутных. На всех трёх будет проведена модернизация аэродромов под приёмку всех типов самолётов ВВС США, в том числе и тяжёлых транспортников», - пояснил Шурыгин.

Предприняв такие шаги, Вашингтон добивается пресечения возможного вторжения России на территории Украины и ее участия в конфликте на территории Донбасса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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