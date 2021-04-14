Турчинов счел позором отвод украинских войск со своих позиций

Руководитель Центрального штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов счел позором отвод войск с позиций в Донбассе вместо его освобождения. Он считает, что действующая украинская власть руководствуется подходом «чтобы в Кремле ничего не заподозрили и не обиделись», сообщает сайт партии.

Турчинов напомнил, что в 2014 году украинская армия, хоть была неподготовленной и несла существенные потери, контролировала две трети всей территории Донбасса. С 2015 года началась использоваться тактика «пошагового наступления», которая предполагала при первой помощи брать даже незначительные населенные пункты.

«Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали ползучим наступлением», — отметил Турчинов.

В 2020 году было заключено перемирие, но Украина после него продолжает нести потери от огня снайперов и артиллерии. При этом ВСУ никаких успехов на фронте вот почти что год не добивается.

Турчинов считает виновными в этом действующие украинские власти, которые переживают, чтобы «в Кремле не обиделись».

«Получается, героизм действующий руководитель страны может проявлять только в мечтах и то исключительно задним числом», — резюмировал Турчинов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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