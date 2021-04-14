Турчинов счел позором отвод украинских войск со своих позиций

Сегодня, 18:00

Image 16+
Турчинов счел позором отвод украинских войск со своих позиций

Руководитель Центрального штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов счел позором отвод войск с позиций в Донбассе вместо его освобождения. Он считает, что действующая украинская власть руководствуется подходом «чтобы в Кремле ничего не заподозрили и не обиделись», сообщает сайт партии.

Турчинов напомнил, что в 2014 году украинская армия, хоть была неподготовленной и несла существенные потери, контролировала две трети всей территории Донбасса. С 2015 года началась использоваться тактика «пошагового наступления», которая предполагала при первой помощи брать даже незначительные населенные пункты.


«Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали ползучим наступлением», — отметил Турчинов.

В 2020 году было заключено перемирие, но Украина после него продолжает нести потери от огня снайперов и артиллерии. При этом ВСУ никаких успехов на фронте вот почти что год не добивается.

Турчинов считает виновными в этом действующие украинские власти, которые переживают, чтобы «в Кремле не обиделись».

«Получается, героизм действующий руководитель страны может проявлять только в мечтах и то исключительно задним числом», — резюмировал Турчинов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

«Версия»: Осенью 2021 года на Украине появятся три военные базы США

Сегодня, 15:25

Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

Сегодня, 00:00

Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

Вчера, 21:05

В Донбассе замечены польские военные

Вчера, 20:45

The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

Вчера, 17:00

Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

Вчера, 14:35

Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

Вчера, 13:50

В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

Вчера, 09:40

В Киеве считают, что российские войска останутся у украинской границы до осени

Вчера, 07:30

Бойцы ВСУ воруют и продают оборудование НАТО на украинском аналоге «Авито»

Вчера, 00:10

В Турции рассказали, что украинские Bayraktar TB2 обнаружили в Донбассе «Панцири» противника

12-04-2021, 15:25

Главред: Велик риск случайного начала войны в Черном море

12-04-2021, 13:00

Снайперы ВСУ используют в Донбассе новые винтовки с лучшей дальнобойностью

12-04-2021, 12:50

Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

12-04-2021, 08:10

Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

11-04-2021, 09:45

Экс-боец бригады «Восток»: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

10-04-2021, 23:40

ВСУ на учениях отработали массированные ракетные удары по Крыму

10-04-2021, 15:45

В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

10-04-2021, 09:40

США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

10-04-2021, 08:25

Близ Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

9-04-2021, 23:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров