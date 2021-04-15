WarGonzo сообщил о прибытии 150 турецких военных в Донбасс

В зону проведения Операции объединенных сил (ООС) прибыли порядка 150 турецких военнослужащих. И речь идет явно не об операторах беспилотников, а, скорее, о бойцах спецназа. Такую информацию сегодня распространил Телеграм-канал военкора Семена Пегова @wargonzo, ссылаясь на информацию собственных источников в Мариуполе.

Невзирая на то, что глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу отличился громким заявлением о том, что Анкара в конфликте между Украиной и Россией придерживается нейтральной позиции, в реальности все по-другому.

Жители Мариуполя засняли прибытие в город целой роты турецких военных. По комплекции они похожи на бойцов спецназа.

«Возможно, конечно, это какая-нибудь турецкая ЧВК, но, вероятнее всего, это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для наемников с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки в Украину. По карабахской схеме», - пишет WarGonzo.

В публикации также отмечается, что это уже не первые военные из стран-участниц НАТО, которые прибывают в Донбасс. Подчеркивается, что «турки - только вершина айсберга». Ранее поступала информация о британском спецназе в регионе.

Кроме непосредственно иностранных военных, на Мариупольском направлении наблюдается и масштабное скопление военной техники. В Сети появилось видео, на котором запечатлена переброска Украиной в район Волновахи танков Т-64Б1М, а также БТР-3 и БТР-4, тягачей МТ-ЛБ с установленными на них зенитными установками ЗУ-23-2.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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